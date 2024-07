Foto: Philipe Salvado - G1/RN





Pelo menos seis passageiros que estavam no voo desviado para Natal na madrugada de segunda-feira (1º) após enfrentar forte turbulência permanecem internados em hospitais da capital potiguar. Quatro deles estão na UTI.





O avião, que partiu de Madri (Espanha) com destino a Montevidéu (Uruguai), transportava 325 passageiros. Dados atualizados nesta terça-feira (2) pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) indicam que pelo menos 40 passageiros foram atendidos em hospitais da Grande Natal.





Dos seis pacientes ainda internados, um está no Hospital Walfredo Gurgel, maior hospital público do RN; um está no Hospital Rio Grande; e quatro estão na UTI do Hospital do Coração. O g1 procurou a administração dos hospitais, que informaram não poder fornecer mais detalhes sobre o estado de saúde dos pacientes.





O voo, operado pela Air Europa, seguia da Espanha para o Uruguai sem paradas programadas. Segundo a Zurich Airport Brasil, empresa que opera o Aeroporto de Natal, a aeronave solicitou um pouso de emergência às 2h32 do dia 1º de julho. O avião era um Boeing 787-9 Dreamliner.





A turbulência foi tão forte que fez com que passageiros fossem arremessados contra o teto do avião. A médica Cecília Lagucci relatou que acordou durante a turbulência e se viu de ponta-cabeça. "Naquele momento, realmente achei que ia morrer", disse ela.





Os passageiros que não ficaram feridos foram transportados de ônibus pela Air Europa até Recife, de onde embarcariam em um novo voo para o Uruguai.