O Aeroporto de Natal, localizado em São Gonçalo do Amarante/RN, agora possui um estacionamento VIP próximo ao terminal de passageiros.





Com o objetivo de tornar o ambiente mais confortável para o viajante frequente ou para quem precisa deixar o carro por mais tempo, a Zurich Airport Brasil inaugura o estacionamento VIP no Aeroporto de Natal apenas com pouco mais de 150 dias após assumir a operação do aeroporto.





Com localização privilegiada, o espaço possui 99 vagas cobertas, mais amplas e com luzes individuais, além de câmeras de alta resolução para a segurança no local. O acesso se dá pela entrada principal do estacionamento.





O estacionamento VIP tem tarifa única de R$ 24 por uma hora, R$ 31,00 por permanência de até quatro horas e diária de R$ 51,00.