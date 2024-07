Imagem: CPRE



Na madrugada desta quarta-feira (31), um homem de 36 anos foi preso em Natal, após ser flagrado dirigindo embriagado e sem habilitação.

De acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE), que liderava a Operação Lei Seca no bairro Planalto, Zona Oeste da capital potiguar, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou um teor alcoólico de 1.00mg/l, três vezes acima do limite legal.

Além disso, a polícia revelou que o homem já responde por violência doméstica, sendo acusado de agredir a própria mãe. Ele foi levado à Central de Flagrantes, e seu veículo, que estava com o licenciamento atrasado, foi removido para o depósito.