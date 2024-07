Imagem: Creative Commons - HackertSESAP emite NOTA





Natal (RN), 1° de julho de 2024.





A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informa que, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Rio Grande do Norte, realizou a remoção de 30 pessoas que estavam no voo que fazia o trajeto entre Madri e Montevidéu e realizou pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Natal na madrugada desta segunda-feira (1°). O SAMU RN foi acionado pela concessionária que gere o aeroporto e atendeu a ocorrência com 15 ambulâncias, com apoio de unidades do SAMU Natal, do Corpo de Bombeiros e do próprio aeroporto. Os passageiros foram avaliados e encaminhados a hospitais na capital, em sua maioria para o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.