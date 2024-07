Fotos: Júnior Nogueira





Na manhã desta quarta-feira (31), o pré-candidato a prefeito de Natal, Carlos Eduardo, anunciou Jacó Jácome como seu companheiro de chapa para as eleições de 2024. O evento, realizado na sede do PSD em Natal, reuniu correligionários, membros da imprensa e simpatizantes do partido.