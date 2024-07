Imagem: Reprodução INTERTV





Trecho esburacado na Avenida Nevaldo Rocha em Natal complica a vida dos motoristas





Um trecho com buracos na Avenida Nevaldo Rocha (antiga Bernardo Vieira), uma das principais vias de Natal, tem causado dificuldades para os motoristas que transitam diariamente pela região.





O problema localiza-se entre os bairros Alecrim e Dix-Sept Rosado, entre as zonas Leste e Oeste da cidade, próximo ao cruzamento com a Avenida Coronel Estevam. Esta via é essencial para o acesso à Zona Norte da cidade.





De acordo com a INTERTV , a Secretaria de Infraestrutura de Natal (Seinfra), responsável pela manutenção da via, informou em nota que está ciente da situação e que realizará uma visita técnica ao local ainda nesta semana para avaliar as medidas a serem tomadas. No entanto, não especificou quais ações serão implementadas nem o prazo para o início dos reparos.





Os motoristas que passam pelo trecho afetado são obrigados a reduzir a velocidade e relatam que os buracos têm causado danos aos veículos, como problemas na suspensão, devido à instabilidade da pista.





Os buracos estão no sentido da Zona Norte para a Zona Sul de Natal e, de acordo com os motoristas, o trecho também enfrenta alagamentos durante chuvas fortes na capital potiguar.



