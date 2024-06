O Sindicato das Agências de Propaganda do Rio Grande do Norte (Sinapro-RN) reuniu as agências associadas para uma reunião na tarde desta quinta-feira (20) no restaurante Nau. No encontro, além da apresentação dos planos para o segundo semestre de 2024 e o ano de 2025, foi realizada também a entrega dos troféus para os vencedores da última edição do Prêmio Bárbaro, que passará a acontecer a cada dois anos.