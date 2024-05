Imagem: Foto: Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi/Arquivo





O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, principal unidade de saúde do Rio Grande do Norte, reportou 77 casos de atendimentos relacionados a acidentes com motocicletas durante o último fim de semana, nos dias 6 e 7 de maio.





Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) nesta segunda-feira (6). Segundo a Sesap, os acidentes de moto representam a segunda maior causa de demanda no Walfredo Gurgel, ficando atrás apenas das quedas.





Na manhã desta segunda-feira, mais 11 vítimas de acidentes de moto deram entrada no pronto-socorro Clóvis Sarinho, conforme informado pela pasta.





A Sesap relatou que em março deste ano o hospital registrou 765 casos de acidentes com motocicletas, o maior número em três anos desde que o levantamento começou a ser realizado. Isso equivale a uma média de uma vítima a cada hora sendo admitida na unidade.





Entre fevereiro e abril, 2.164 atendimentos no hospital foram relacionados a acidentes de moto, de acordo com a Secretaria de Saúde.





Desde 2021, a média mensal de acidentes de moto tem aumentado na unidade, passando de 598 naquele ano para 700 em 2023.





Localização dos acidentes: Natal e Região Metropolitana

O Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel é o principal local de atendimento para acidentes de moto em Natal, na Região Metropolitana e em parte do interior.





De acordo com o levantamento deste ano, cerca de 37,8% dos acidentes ocorrem na capital, com destaque para os bairros de Lagoa Nova, Potengi e Alecrim.





Na Região Metropolitana, os locais com mais ocorrências foram Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará-Mirim.





Tipos de atendimentos: fraturas e traumatismos





Os casos mais comuns de atendimento a vítimas de acidentes de moto no hospital envolvem fraturas na perna, traumatismo craniano e fraturas no antebraço, pé, ombro e braço. No entanto, a Sesap não forneceu números específicos para cada tipo de lesão.





Este ano, 709 vítimas, representando 32,7% do total, foram internadas no hospital após o primeiro atendimento de urgência. A média de permanência foi de cinco dias na unidade, conforme relatado pela Sesap.





Segundo a pasta, quase 60% dos pacientes atendidos no Walfredo Gurgel devido a acidentes de moto têm entre 21 e 40 anos. Outros 10% têm entre 16 e 20 anos, enquanto 15% estão na faixa etária de 41 a 50 anos.





Maio Amarelo para a prevenção





Para conscientizar a sociedade e educar os condutores sobre a situação atual, o programa Vida no Trânsito, coordenado pela Sesap, realizou uma ação nesta segunda-feira para marcar o início do movimento Maio Amarelo 2024.





Em colaboração com outros órgãos, o movimento colocou laços amarelos na entrada do pronto-socorro e promoveu atividades educativas com pacientes e acompanhantes.





"Estamos enfrentando uma verdadeira epidemia de acidentes, principalmente envolvendo motocicletas. O Walfredo e todas as outras unidades de atendimento estão sob constante pressão. Por isso, é crucial conscientizar e fiscalizar cada vez mais", declarou Lyane Ramalho, secretária titular da Sesap.





Como parte dos preparativos para o Maio Amarelo, as autoridades de trânsito têm realizado blitz integradas em várias regiões do estado. Ao longo do mês, serão realizadas ações educativas em cidades que contam com serviços de emergência ortopédica, como Mossoró, Caicó, Assu e Pau dos Ferros.