A divergência entre a 777 Partners e a direção do Vasco está impedindo a liberação do estádio de São Januário para um show de comédia em prol das vítimas da calamidade no Rio Grande do Sul.

De acordo com r7 , o Vasco não poderá contribuir para as vítimas das enchentes por decisão da cúpula da SAF 777 Partners, que negou a realização do show conforme Whindersson Nunes havia planejado. A proposta incluía a montagem de um palco e a presença do público tanto no gramado quanto nas arquibancadas, com medidas especiais para proteger o gramado, similar ao que ocorre em estádios renomados no Brasil e no exterior.





No entanto, a direção da 777 Partners alegou que o gramado está sendo trocado e que está sendo implantada a relva de inverno, processo que teria iniciado após uma derrota recente. Diante da negativa da SAF, foram oferecidos três lugares alternativos para o show, todos com capacidade reduzida de público. No entanto, Whindersson recusou essas opções, expressando o desejo de realizar o evento no final desta semana.





O presidente do Vasco, Pedrinho, está de mãos atadas devido a um contrato que dá à 777 Partners o direito de veto sobre eventos não relacionados ao time. Além disso, a mídia carioca especula que a situação do time no Brasileirão também influenciou na decisão, já que falhas na cobertura do gramado poderiam afetar futuros jogos do Vasco em São Januário, o que seria desastroso diante do risco de rebaixamento.





Com a recusa, Whindersson busca outro local para o show beneficente, enquanto a SAF vascaína promete ajudar financeiramente as vítimas do Rio Grande do Sul. Essa situação revela a divisão entre a 777 Partners e a direção do clube, trazendo à tona a difícil realidade enfrentada pelo Vasco da Gama.