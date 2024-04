Alckmin é diagnosticado com Covid-19 e cancela compromissos desta segunda





Imagem: Agência Brasil



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu o diagnóstico de Covid-19, conforme anunciado pela assessoria de comunicação neste domingo à noite (31). Em decorrência dessa confirmação, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços não estará presente nos compromissos agendados para esta segunda-feira (1º), os quais ainda não haviam sido divulgados.





A nota da assessoria declara:





"Geraldo Alckmin, vice-presidente, foi diagnosticado com Covid-19 e, por conseguinte, não estará presente nas atividades programadas tanto na Vice-Presidência quanto no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, na segunda-feira.





O vice-presidente apresenta sintomas leves e encontra-se em bom estado de saúde. Seguirá em casa para se recuperar prontamente, conforme orientação médica."





Investimento de R$ 11 bilhões





No início deste mês, Alckmin anunciou que uma montadora japonesa planeja investir R$ 11 bilhões no Brasil nos próximos anos, com a perspectiva de lançamento de novos modelos de automóveis.





"Com 66 anos de presença no Brasil, a Toyota tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento das nossas cadeias produtivas. O anúncio feito por ela é uma clara demonstração da confiança dessa grande empresa japonesa na nossa economia", afirmou Alckmin.