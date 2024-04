Lula diz que educação é direito de todos e não é "privilégio para rico"

Imagem: Agência Brasil





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (2) que educação não é um privilégio para os ricos, mas sim um direito de todos os cidadãos. Ele fez essa declaração durante a inauguração do Impa Tech, que marca a abertura do primeiro curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).





Lula enfatizou que a educação não deve ser vista como um custo, mas sim como um investimento essencial. Ele destacou a importância de o Estado assumir responsabilidades nesse sentido. Além disso, ele ressaltou que a escola não é apenas um local de aprendizado, mas também uma garantia para os pais de que seus filhos estão sendo cuidados e preparados para se tornarem cidadãos de bem e contribuírem para uma sociedade melhor.





O ex-presidente também mencionou o sucesso das olimpíadas de matemática, indicando um aumento significativo no número de inscrições de alunos de escolas públicas ao longo dos anos e orgulhando-se do fato de o Brasil ter atualmente a maior olimpíada de matemática do mundo.





Essas declarações foram feitas durante a cerimônia de inauguração de uma unidade do Impa no Rio de Janeiro, que também marcou o início do curso de bacharelado em matemática da tecnologia e inovação. Essa iniciativa, uma parceria entre o governo federal e a prefeitura, receberá investimentos federais de R$ 18,7 milhões no primeiro ano.





O curso de quatro anos oferecerá uma formação teórica e prática sólida em matemática aplicada à tecnologia e à inovação, visando preparar os alunos para o mercado de trabalho. Os estudantes terão a opção de escolher entre quatro ênfases: matemática, ciência da computação, ciência de dados e física. A expectativa é atender a 100 alunos no primeiro ano, podendo chegar a 400 ao final de quatro anos.