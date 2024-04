Imagem: Divulgação G1



Um indivíduo suspeito de colaborar com os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, foi detido em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza, na última segunda-feira (1º). O suspeito, de 25 anos, foi localizado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará.