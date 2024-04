Imagem:

Anthony Medeiros

À noite, o Açude Gargalheiras, em Acari, na região Seridó do Rio Grande do Norte, foi palco de um animado evento que incluiu forró, churrasco e até mesmo uma festa de aniversário. À beira de atingir sua capacidade máxima após 13 anos, o reservatório tornou-se uma atração para os moradores locais, que têm se reunido na região em vigílias na expectativa da sangria.

A "sangria" é o termo utilizado quando o reservatório atinge sua capacidade máxima e transborda. O Gargalheiras, considerado um patrimônio histórico, geográfico, paisagístico, ambiental e turístico do Rio Grande do Norte, é conhecido por ter sido uma das locações do filme "Bacurau", lançado em 2019, e é um dos maiores açudes do estado.

"Este evento vai muito além da garantia de água nas torneiras nos próximos anos. O Gargalheiras é um lugar lindo e tem um significado profundo de pertencimento para a população do Seridó. É o desejo de fazer parte deste momento", afirma o jornalista Anthony Medeiros, natural de Currais Novos, cidade vizinha, que tem acompanhado de perto a celebração próxima às margens do reservatório.

Segundo ele, com a iminência da sangria, a prefeitura reativou a iluminação pública ao redor do açude, e muitos comerciantes montaram estruturas para venda de bebidas e alimentos. Artistas locais, como sanfoneiros e zabumbeiros, têm se apresentado no local, tocando forró e animando a população.

"Houve pessoas que montaram barracas para não perderem o momento da sangria", relata Medeiros. Duas amigas que haviam decidido comemorar seus aniversários durante a sangria do açude organizaram uma festa com bolo na noite de terça-feira (2). Houve até quem armasse uma rede bem próxima à parede do açude, onde o transbordamento ocorre.

O Açude de Gargalheiras tem capacidade para armazenar mais de 44 milhões de metros cúbicos de água, o que é suficiente para abastecer uma população de 56 mil pessoas por cerca de quatro anos. Em alguns momentos entre os anos de 2017, 2018 e 2019, o reservatório chegou a ficar completamente seco, com 0% de nível de água.

"Eu testemunhei os momentos de seca. Por isso, quando o açude começou a receber água, decidi que queria estar presente, medindo cada centímetro de aumento, do primeiro dia ao último, se ele transbordar este ano", diz Vicente Cassiano, autônomo da região.

Além das chuvas recentes no estado, o aumento no nível do Gargalheiras foi impulsionado pela sangria do Açude Dourado, em Currais Novos, que direcionou parte da água para o açude de Acari. Em aproximadamente 50 dias, o reservatório saiu de 1% para a situação atual.

"É uma emoção indescritível, considerando tudo pelo que passamos, inclusive a necessidade de comprar água quando ele estava muito seco. Mas Deus é maravilhoso", diz Marilu Bezerra, aposentada da região.

Quando estava completamente seco, o reservatório serviu como cenário para o filme brasileiro "Bacurau", dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Kleber Mendonça compartilhou imagens do açude em 2018 e comparou com as imagens atuais nas redes sociais, destacando a mudança de cenário.