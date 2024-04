Fábio Porchat apresenta show "Histórias do Porchat" , nesta quinta-feira, no Teatro Riachuelo

Fábio Porchat apresenta show "Histórias do Porchat" no Teatro Riachuelo





Considerado um dos maiores nomes da comédia brasileira, Fábio Porchat está em turnê pelo Brasil com o show "Histórias do Porchat". Em Natal, o comediante se apresenta nesta quinta-feira, 18 de abril, no Teatro Riachuelo.





'HISTÓRIAS DO PORCHAT" é o novo espetáculo de stand-up de Fábio Porchat. O artista retorna com novas histórias que prometem muitas risadas da plateia. São contadas várias situações já vividas por ele em suas inúmeras viagens pelo mundo. Ao longo de sua carreira e viagens, Fábio acumulou várias experiências, dando muito material para ser explorado no teatro, TV e cinema. A ideia da peça é divertir, aliviar um pouco toda essa pressão que vivemos nesses últimos anos de pandemia, e rir, sempre, é um ótimo remédio. No espetáculo, Porchat conta diversas situações já vividas por ele em suas inúmeras viagens pelo mundo, que vão desde uma massagem na Índia, encontro com gorilas, safáris na África, e até dor de barriga no Nepal. Uma noite que vai te fazer chorar de tanto rir!





"É uma maravilha poder estar de volta, com gente de verdade na frente. As pessoas estão precisando sorrir. Por isso resolvi fazer um espetáculo sem polêmica, sem política, para geral ficar dando risada durante uma hora, esquecendo os problemas da vida, e, justamente, poder extravasar coletivamente. Rir junto, todo mundo, gargalhar; então é uma maravilha poder contar minhas histórias e ver que elas conseguem fazer o público sair do lugar comum".





Com destaque nacional em filmes, séries, Internet e programas de TV, Fábio é hoje um dos grandes nomes do cenário brasileiro e uma grande referência na cultura de nosso país. O público terá um grande espetáculo e a certeza de que sairá mais leve e feliz do teatro.









FICHA TÉCNICA:

Texto, Direção e Atuação: Fábio Porchat

Cenógrafo: José Dias

Iluminador: Aurélio de Simoni

Figurinista: Roberta Tozato

Produção: Sérgio Sayd





SERVIÇO





"Fábio Porchat - Histórias Do Porchat"





Dia 18 de abril, quinta-feira, às 21h, no Teatro Riachuelo





CANAIS DE VENDAS OFICIAIS









Bilheteria do Teatro Riachuelo (Terça a sábado, das 14h às 20h) ou no site uhuu.com