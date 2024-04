Imagem: Montagem / Redes Sociais / Agência Brasil



O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), expressou hoje sua posição sobre as recentes críticas feitas por Elon Musk contra a instituição, destacando a importância de virar a página nesse assunto.





Barroso enfatizou que as respostas necessárias por parte do Judiciário já foram dadas, tanto através do processo judicial quanto por meio das declarações do presidente e do decano.





Ele considera o debate público encerrado e ressaltou que qualquer questão pendente deve ser tratada dentro do processo legal, caso haja descumprimento.





O ministro também abordou o contexto político atual, apontando desafios enfrentados não apenas no Brasil, mas também em outras partes do mundo, com a disseminação de ódio e ataques às instituições por parte de grupos de extrema direita.