A Polícia Federal indiciou dois indivíduos detidos durante a operação de busca por Deibson Cabral e Rogério Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró em 14 de fevereiro.





De acordo com o G1, os dois indiciados são suspeitos de auxiliar os fugitivos a evadir-se das autoridades, enfrentando acusações de favorecimento pessoal e associação criminosa.





Um deles é o mecânico que abrigou os fugitivos por aproximadamente uma semana em Baraúna, na região oeste do Rio Grande do Norte.





De acordo com o Ministério da Justiça, que confirmou os indiciamentos, os procedimentos serão encaminhados ao Ministério Público Federal, que pode apresentar acusações formais contra os dois indivíduos perante a Justiça Federal.





O mecânico, de 38 anos e proprietário de uma chácara na zona rural de Baraúna, teria recebido R$ 5 mil para ocultar os fugitivos em sua propriedade, conforme apontado pelos investigadores no momento da prisão.





O outro indiciado é supostamente um membro do Comando Vermelho, que teria viajado para o Ceará e retornado ao Rio Grande do Norte em um carro para prestar apoio aos fugitivos.





Deibson Cabral e Rogério Mendonça fugiram da prisão federal em 14 de fevereiro, marcando a primeira fuga na história do Sistema Penitenciário Federal, estabelecido em 2006. Hoje, a força-tarefa entra no 37º dia de busca pelos dois foragidos.





Conforme relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski em sua visita a Mossoró em 13 de março, cerca de 500 agentes de segurança pública continuam a procurar os fugitivos entre Mossoró e Baraúna.





Ontem, o Ministério prorrogou por mais 10 dias o uso da Força Nacional na operação em curso no interior do Rio Grande do Norte.