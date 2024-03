Imagem: Reprodução Instagram

Na madrugada desta segunda-feira (18), aos 37 anos, faleceu a paratleta potiguar de natação Joana Neves. A triste notícia foi confirmada pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef), equipe que ela representava.





Conforme comunicado da entidade, Joana encontrava-se em São Paulo para realizar exames médicos, buscando entender episódios de convulsões que vinha enfrentando recentemente.





No domingo (17) à noite, após sentir-se mal durante treinamento no Centro de Treinamento Paralímpico, a atleta foi levada ao hospital, mas infelizmente não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.





Joana Maria Jaciara da Silva Neves Euzébio, carinhosamente conhecida como Joaninha e Peixinha, nasceu em Natal com acondroplasia, uma condição que afeta o crescimento dos ossos. Iniciou na natação por recomendação médica, encontrando no esporte sua paixão e tornando-se uma das principais representantes do Brasil nas piscinas.





Em seu último Campeonato Mundial, em 2022, Joana conquistou quatro medalhas e estabeleceu dois recordes. Ao longo de sua carreira, acumulou impressionantes 15 pódios em Mundiais, entre os anos de 2013 e 2022.





Em 2020, foi reconhecida como a Melhor Nadadora Paralímpica do Brasil no Troféu Best Swimming. Ao longo de sua trajetória, participou de três Paralimpíadas, conquistando cinco medalhas.





O Comitê Paralímpico Brasileiro emitiu uma nota de pesar pela perda da atleta. A Sadef, clube onde Joana iniciou sua carreira e representava atualmente, decretou luto oficial.