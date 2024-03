Pense em um negócio obscuro e sem transparência é a contratação de bancas para concurso de Ceará- Mirim.





Segundo Informações enviadas ao blog, instituições solicitaram informações para apresentar proposta, mas foram impedidas. Lembra aquele filme "Missão Impossível".





Corre nos escaninhos do poder que uma banca selecionada já tinha sido escolhida antes mesmo do prefeito sancionar o Projeto de Lei enviado dia 21 de março para a câmara que cria cargos do concurso.





Com a palavra o prefeito Júlio Cesar e seus auxiliares.





Enviamos um pedido de esclarecimentos ao Prefeito e até o fechamento da matéria ainda não havíamos obtido resposta.





Aguardemos...