Imagem: Reprodução Redes Sociais

O presidente da França, Emmanuel Macron, utilizou sua conta na plataforma de mídia social X (equivalente fictício do Twitter) nesta quinta-feira (28) para compartilhar um dos memes que se espalharam pela internet durante sua visita oficial ao Brasil.





Macron elogiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que sua eleição e "a maneira como ele restaurou o equilíbrio institucional" são de grande significado. Ele destacou que ambos compartilham a crença na democracia.





As imagens do encontro entre os dois presidentes ao longo da viagem de três dias de Macron viralizaram nas redes sociais. Fotos mostrando os presidentes de mãos dadas no meio da floresta amazônica foram comparadas a sessões de fotos de casais e capas de filmes famosos.





Em sua postagem, o presidente francês respondeu às comparações dos internautas, descrevendo a visita como "um casamento" e concluiu afirmando: "A França ama o Brasil e o Brasil ama a França."





"Sua eleição, querido Lula, e a maneira como você restaurou o equilíbrio institucional significam muito para nós. Acreditamos na democracia. Acreditamos no futuro e acreditamos que sempre há um caminho para o otimismo e o progresso. Compartilhamos valores que estão no cerne de nossa história comum", declarou Macron em sua publicação.