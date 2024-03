Imagem: Divulgação





Na manhã de ontem (16), o Movimento Democrático Brasileiro no Rio Grande do Norte (MDB-RN) e seus partidos aliados organizaram um evento de filiações em Macaíba. Durante a ocasião, a secretária municipal de Assistência Social, Raquel Barbosa, ingressou no MDB e foi anunciada como pré-candidata a vice-prefeita na chapa liderada pelo prefeito Emídio Júnior (PP).





Raquel Rodrigues destacou a importância da continuidade das políticas públicas que têm beneficiado a população de Macaíba e comprometeu-se a contribuir com sua experiência e dedicação. Ela também ressaltou a luta das mulheres na política, afirmando: "Mulheres precisam de espaço e devem ocupar cargos de liderança, pois apenas uma mulher compreenderá as necessidades das outras. Chegou a hora de uma mulher lutar ao lado de Emídio. Vocês não estão sozinhas".





O presidente estadual do MDB e vice-governador, Walter Alves, participou do evento, enfatizando a importância da mobilização política e a presença do MDB no estado. "Com essas filiações e confirmações de pré-candidaturas, o MDB demonstra sua força e determinação em contribuir para o desenvolvimento e o progresso dos municípios potiguares, apresentando propostas e projetos que visam melhorar a qualidade de vida da população", afirmou Walter.









O evento de filiações também contou com a presença do prefeito Emídio Júnior, do deputado federal João Maia (PP), do deputado estadual Kleber Rodrigues (PSDB), vereadores e lideranças de Macaíba e região.