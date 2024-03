Cão fúria, da polícia penal do Mato Grosso, será usado em buscas por fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró — Foto: Inter TV Cabugi/Reprodução

Dois agentes penitenciários especializados em operações especiais e um cão farejador da raça pastor-belga-malinois, vindos do Mato Grosso, chegaram ao Rio Grande do Norte na tarde desta quarta-feira (6) para reforçar as buscas por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró desde o dia 14 de fevereiro, marcando a primeira fuga na história do sistema prisional federal estabelecido em 2006.

Os agentes e o cão desembarcaram em Natal por meio de um voo comercial e seguirão para Mossoró em uma viatura da Polícia Penal do Rio Grande do Norte ainda hoje. A distância entre as duas cidades é de cerca de 280 km.

O cão Fúria, de acordo com informações do governo do Mato Grosso, é treinado para buscas e captura de pessoas, inclusive em áreas de mata. Com sete anos de idade, Fúria possui um extenso histórico de treinamento, incluindo habilidades para incursões internas em presídios.

As operações mais recentes em que o cão participou incluem a busca e captura de fugitivos do Presídio de Água Boa, a cerca de 650 km de Cuiabá, e a apreensão de 360 kg de drogas no ano passado, escondidas em compartimentos de um caminhão.

A equipe foi enviada ao Rio Grande do Norte a pedido da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen). Além do cão farejador, outras unidades caninas estão sendo utilizadas nas buscas, juntamente com drones equipados com sensores térmicos, helicópteros e outros dispositivos.

O agente penitenciário Jezial Marques, do Mato Grosso, afirmou: "Ele é um cão treinado para recaptura de pessoas foragidas e detecção de entorpecentes. Vamos utilizar ao máximo suas habilidades e desempenho para auxiliar nesta operação".

O médico-veterinário Saul Cortez explicou que a raça pastor-belga-malinois possui características que garantem uma capacidade olfativa excepcional, além de ser inteligente, fácil de treinar e resistente.

As buscas estão concentradas na área rural de Baraúna, cidade vizinha a Mossoró e que faz divisa com o estado do Ceará. A operação de recaptura envolve mais de 600 agentes de segurança, incluindo policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, além da Força Nacional.

Cerco:

As pistas deixadas pelos fugitivos e confirmadas pela força-tarefa foram todas encontradas na zona rural das cidades de Mossoró e Baraúna (veja a cronologia abaixo).

Na última quinta-feira (29), o cerco ganhou novas informações após agricultores relatarem terem avistado dois homens em uma plantação de bananas. A força-tarefa confirmou que se tratava dos fugitivos.

De acordo com o G1/RN, no domingo (3), houve um novo cerco em uma fazenda na cidade de Baraúna, onde moradores afirmaram ter visto os dois durante a madrugada. Segundo os investigadores, os fugitivos teriam invadido um galpão agrícola na propriedade.

Outras pistas ao longo dos dias de buscas incluíram a invasão a duas residências e a descoberta de uma chácara usada pelos criminosos como esconderijo - o proprietário do local foi preso sob suspeita de auxiliar na fuga.