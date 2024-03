Chuvas fazem número de casos de rotavírus aumentarem, alertam médicos

Imagem: Reprodução Record





Durante o período chuvoso, os casos de rotavírus tendem a aumentar no país, sendo a transmissão primariamente por via oral ou respiratória. As crianças com até 5 anos são as mais vulneráveis, frequentemente apresentando sintomas como febre e diarreia.





Os profissionais médicos ressaltam, ao portal r7 , a importância crucial de combater a desidratação como medida prioritária. Embora a vacinação contra o rotavírus esteja incluída no calendário do Sistema Único de Saúde (SUS) e seja capaz de prevenir complicações graves, a cobertura vacinal tem permanecido aquém do recomendado.