O MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto) divulgou uma imagem em suas redes sociais nesta sexta-feira (29 de março de 2024), na qual Jesus Cristo é retratado sendo crucificado junto com a frase "bandido bom é bandido morto".





A publicação gerou repúdio por parte de políticos e influenciadores alinhados à direita, enquanto alguns da esquerda interpretaram-na como uma crítica social, destacando paralelos com abordagens policiais recentes e discursos frequentemente associados à ideologia oposta.





De acordo com o g1, reproduzidos por vários veículos de imprensa, o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), foi um dos críticos da publicação, classificando-a como falta de respeito, especialmente por utilizar a imagem de Jesus durante o período da Páscoa.





Além disso, Nogueira criticou o deputado do Psol e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, filiado ao MTST e ex-líder do movimento, acusando-o de desequilíbrio e falta de respeito pela fé alheia.





Após a repercussão negativa, o MTST afirmou que houve uma falta de compreensão da imagem e da mensagem do post, sugerindo a leitura do capítulo 23 do Evangelho de Lucas para esclarecimento.





Diversos internautas também criticaram a publicação, apontando-a como desrespeitosa para com a fé alheia e questionando os crimes atribuídos a Jesus na mensagem.