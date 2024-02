O programa Cidade Alerta está acompanhando o caso de Dênis Batista Morais, de 29 anos, um assassino contratado que estava desaparecido e foi encontrado morto em Minas Gerais.





O último contato da vítima com sua família foi através de uma mensagem de áudio, na qual ele indicava quem seria o responsável por sua morte, caso algo acontecesse.





A família procurou a Polícia Militar e registrou um Boletim de Ocorrência, fornecendo o nome do homem de 43 anos mencionado pela vítima na mensagem.





Com base nessas informações, a polícia iniciou as buscas e encontrou o suspeito. Ele estava visivelmente nervoso, porém negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Dênis. No entanto, uma parente da vítima confrontou-o no local, revelando que estava ciente do esquema entre os dois.





Após os questionamentos, o homem confessou ter assassinado e ocultado o corpo de Dênis. Ele alegou que vinha sendo extorquido pela vítima há cerca de um mês. O jovem ameaçara contar à ex-mulher do suspeito que ele ordenara um ataque violento à sua residência, com agressões e incêndio.





Sob pretexto de consertar uma bomba d'água, o criminoso atraiu Dênis para uma área de mata, onde disparou duas vezes contra sua cabeça assim que este virou as costas. Posteriormente, ele jogou o corpo na cisterna desativada, que tinha 45 metros de profundidade.





Durante a investigação, foram apreendidos um revólver, três munições e o carro do suspeito. Um detalhe intrigante foi que a arma utilizada no crime pertencia à ex-companheira do autor, a mesma mulher que ele supostamente queria ver morta.





A mulher foi interrogada pela polícia e relatou ter adquirido a arma para sua proteção, devido a uma série de eventos estranhos. Ela admitiu ter deixado a arma com o ex-companheiro, sem explicar o motivo, e afirmou não ter conhecimento sobre a suposta extorsão.





Após prestar depoimento, ela foi liberada. A polícia continuará investigando o motivo pelo qual o suspeito teria encomendado o assassinato de sua ex-mulher, bem como se Dênis foi de fato responsável pelos crimes que ocorreram contra ela.