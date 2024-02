Imagem: Assessoria





O diretório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Mossoró agora tem um novo presidente, o vice-prefeito Fernandinho das Padarias. Juntamente com o vereador e suplente de deputado estadual, Isaac da Casca (MDB), eles estão focados na construção de uma nominata forte e na participação na disputa majoritária nas Eleições de 2024, no segundo maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte.





Fernandinho ressaltou a importância de fortalecer o partido, consolidando uma nominata robusta que represente os anseios da população mossoroense. Ele expressou seu compromisso não apenas na formação da nominata, mas também na disputa majoritária, visando o desenvolvimento da cidade.





A nova liderança do MDB em Mossoró conta com a presença destacada do vereador Isaac da Casca, que foi o vereador mais votado em 2020. O presidente estadual do MDB, vice-governador Walter Alves, elogiou as qualidades de Fernandinho das Padarias para liderar o partido na cidade, destacando sua habilidade em construir pontes entre diferentes setores da sociedade, promovendo a união e o diálogo construtivo.