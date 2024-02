Um trágico acidente ocorreu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, resultando na morte de um ciclista de 60 anos. O incidente aconteceu por volta das 13h10 desta quarta-feira, 31, quando o ciclista colidiu com a porta aberta de um carro estacionado.





O veículo estava parado quando a porta foi aberta, ocasionando o impacto fatal com a vítima, que conduzia uma bicicleta motorizada. Apesar dos esforços da equipe de resgate e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o ciclista estava inconsciente e não resistiu aos ferimentos na região da cabeça, vindo a falecer no local.