Na madrugada desta quinta-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de uma carga de 70 mil maços de cigarros contrabandeados no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. O veículo, abandonado pelo motorista próximo a uma área de vegetação na BR-101, continha uma carga avaliada em R$ 245 mil.





A PRF, de acordo com o portal G1, transferiu o caso para a Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Norte, que ficará responsável pela investigação. Esta apreensão se soma a mais de 2,7 milhões de maços de cigarro contrabandeados apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no estado em 2023.