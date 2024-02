Imagem: RICARDO STUCKERT/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará sua primeira viagem internacional após o Carnaval deste ano. Ele visitará o Egito nos dias 15 e 16 de fevereiro, seguido pela Etiópia, onde permanecerá entre os dias 17 e 18. Durante o ano de 2024, Lula concentrará seus compromissos no Brasil, com ênfase nas entregas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e nas eleições municipais, conforme reportado pelo R7.





Em sua visita ao Cairo, Lula se encontrará com o presidente Abdel Fattah al-Sisi, marcando meses após o apoio egípcio à retirada de brasileiros e seus familiares da Faixa de Gaza, em conflito com Israel. No ano anterior, o líder petista discutiu por telefone com o presidente egípcio, defendendo a criação de um corredor humanitário para a saída de estrangeiros da região, uma proposta que foi atendida.





Posteriormente, Lula participará da reunião de chefes de Estado e governo da União Africana em Adis Abeba, capital da Etiópia. Desde 2023, a organização é membro permanente do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia.





O Brasil preside o G20 este ano, sendo o anfitrião da cúpula de chefes de Estado do grupo em novembro, no Rio de Janeiro. O tema da gestão é "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável", com ênfase no combate à fome, à pobreza e à desigualdade, reforma da governança global e dimensões do desenvolvimento sustentável.





Em seguida, Lula planeja visitar a Guiana, onde ocorrerá a cúpula anual do Mercado Comum e Comunidade do Caribe (Caricom) na última semana de fevereiro. Essa viagem se desenrola em meio às tensões entre Guiana e Venezuela, liderada pelo ditador Nicolás Maduro, sobre a região de Essequibo, rica em petróleo e fronteiriça entre as duas nações.





Em 2023, Lula viajou para 24 países, totalizando 75 dias fora do Brasil. Durante sua ausência, o vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu a Presidência em períodos específicos. Lula teve agendas oficiais em 18 estados brasileiros, destacando sua intenção de visitar todos os estados ainda no primeiro semestre de 2024.





No mês de janeiro, o presidente esteve em São Paulo, Salvador, Recife e Fortaleza, além de visitar Santos e São Bernardo do Campo nesta sexta-feira (2). O Palácio do Planalto planeja uma viagem para Minas Gerais na próxima semana.