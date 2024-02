Imagem: Partido dos trabalhadores





O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, foi recebido no Palácio do Planalto no fim da tarde de ontem, segunda-feira (5).

Durante sua visita ao Brasil, ele também se encontrou com a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Paralelamente, o presidente Lula participou de reuniões com o objetivo de fortalecer as relações com o Congresso Nacional.

Este encontro acontece em meio à escalada de casos de dengue