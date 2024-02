A partir desta quinta-feira (1º), os consumidores brasileiros sentirão o impacto de um aumento nos preços dos combustíveis. O litro da gasolina, em média, passará de R$ 5,56 para R$ 5,71, representando um acréscimo de pelo menos R$ 0,15. Da mesma forma, o diesel registra um aumento de R$ 0,12, atingindo uma média de R$ 5,95 por litro. Além disso, o gás de cozinha também teve seu preço afetado, apresentando um aumento de R$ 0,16 por quilo.





Esses reajustes são resultado do aumento da alíquota do ICMS, o imposto estadual sobre combustíveis, que foi elevado de 18% para 20%. Paulo Tavares, presidente do Sindicombustíveis-DF, destaca que enquanto algumas unidades da Federação já tinham reajustado o gás de cozinha em 2023, o aumento na gasolina e no diesel é generalizado.





Paulo Tavares lamenta o novo aumento de impostos, expressando preocupação tanto para os revendedores quanto para os consumidores. "Infelizmente, nossos governadores optaram por esse reajuste, e isso impacta diretamente em nossos custos", afirma.





O representante do setor ressalta que o novo valor já será aplicado imediatamente nas bombas, assim que as distribuidoras faturarem. Independentemente do estoque ser novo ou antigo, o combustível será comercializado com a nova alíquota de imposto.