Imagem: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte concluiu as investigações sobre o assassinato da adolescente Emilly Roniclesia Porto Félix, de 15 anos, ocorrido em julho do ano passado na cidade de Patu, localizada na região Oeste do estado.

Segundo o inquérito, o crime foi cometido pelo cunhado da vítima, que foi encontrado morto dias após o desaparecimento da jovem. A investigação, finalizada na última segunda-feira (23), também descartou a existência de um segundo suspeito.

"Com o recebimento do último laudo, encerramos a investigação, confirmando que o autor foi o cunhado da vítima. Há diversos elementos que comprovam sua responsabilidade. A hipótese de participação de outra pessoa foi completamente excluída", afirmou o delegado Paulo Cesário, responsável pela 71ª Delegacia de Polícia de Patu.

Desde o início, as apurações já indicavam o envolvimento do cunhado, conforme informou a Polícia Civil. Após os primeiros depoimentos, ele foi identificado como a última pessoa a ter estado com Emilly antes do desaparecimento.

O suspeito foi ouvido dois dias após o sumiço da jovem, mas foi liberado devido à falta de provas que justificassem sua prisão preventiva. No dia seguinte, ele foi encontrado morto em um quarto de hotel em Mossoró. As investigações, no entanto, prosseguiram para descartar a possibilidade de envolvimento de outra pessoa.

Durante os 14 meses de apuração, foram realizadas perícias, incluindo exames genéticos, análise de celulares e o uso da técnica de "mantrailing", que consiste na busca de pessoas com auxílio de cães farejadores, guiados pelo odor específico de alguém.

O relatório final foi encaminhado ao Poder Judiciário, que agora será responsável pela decisão final sobre o caso.

O crime

De acordo com relatos da família, Emilly Félix estava em casa, no bairro Fomento, em Patu, e por volta das 20h do dia 15 de julho de 2023 saiu dizendo que iria encontrar a mãe em uma churrascaria.

No entanto, Emilly nunca chegou ao local e não foi mais vista. Na manhã seguinte, os familiares registraram o desaparecimento na delegacia local. Dois dias depois, o corpo da adolescente foi encontrado carbonizado em uma área rural do município.