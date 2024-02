Imagem: Divulgação





Atestando o sucesso no seu processo de expansão, o grupo de DNA Center vai entregar mais uma franquia no interior do estado. Desta vez, em São Paulo do Potengi, na região Agreste potiguar. A inauguração acontece no dia 07 de fevereiro, a partir das 08h, e vai contar com uma bênção, café da manhã aberto à população e a presença dos sócios-diretores e autoridades locais.