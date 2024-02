Reprodução Instagram





Deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara, conhecida como bancada da bala, expressaram críticas ao desfile da escola de samba Vai-Vai, acusando-a de "demonizar" a polícia. A agremiação, que foi a primeira a desfilar no sábado no Anhembi, em São Paulo, apresentou um enredo intitulado "Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano". Uma das alas do desfile incluía pessoas fantasiadas de policiais do Batalhão de Choque, utilizando chifres e asas vermelho-alaranjadas, em uma representação que evocava demônios.