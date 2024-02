Carlos estava em uma moto com sua namorada quando foi abordado por dois criminosos em outra moto. Eles anunciaram um assalto e roubaram dois celulares das vítimas. Segundo relatos da namorada de Carlos, após pegar os celulares, os criminosos ordenaram que Carlos tirasse o capacete e então o executaram.

A Polícia Civil, liderada pelo delegado Caio Fabio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investigou o caso e recebeu denúncias anônimas sobre o autor do crime. A polícia foi até a casa da avó do suspeito, onde encontrou uma arma de fogo. O suspeito não estava lá naquele momento.

Posteriormente, a polícia conseguiu prender o suspeito na favela do Velho. Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, mas alegou que matou Carlos por engano. Ele afirmou que pretendia matar um rival, mas confundiu Carlos com essa pessoa. Após o crime, ele viu nas notícias que havia matado a pessoa errada e confirmou isso na delegacia.

O suspeito também confirmou que a arma encontrada na casa de sua avó foi a usada no homicídio. As investigações continuam para identificar quem estava pilotando a moto no momento do crime.

A TV Cidade Oeste e a Secretaria de Comunicação de Mossoró emitiram uma nota de pesar pela morte do cinegrafista.