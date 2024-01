Rápida: A briga recente entre o deputado Luiz Eduardo e o prefeito de Ceará-Mirim Júlio César gerou um "burburinho"

muito grande

no estado. Embora a provocação tenha, ao que parece, partido do deputado, o fato dos dois terem ido para as "vias de fato" manchou a imagem de ambos e se esse fato poderia interferir na corrida sucessória de Júlio ou enfraquecer a oposição a resposta é simples:

O resultado da briga é 0 a 0. Zero, a nota pelo mau comportamento de Luiz Eduardo e zero para Júlio que, como diz a "máxima": Quando um não quer dois não brigam.

Ah, vale mencionar que essa briga não é de hoje. O incidente com a história da fazenda foi apenas uma cena em meio a esta novela mexicana entre Luiz e Júlio.

Cenas dos próximos capítulos.