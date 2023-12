Na tarde desta terça-feira (26), ocorreu o desabamento da cobertura de um posto de combustíveis na cidade de Mossoró, situada na Região Oeste do Rio Grande do Norte. Felizmente, não houve feridos, embora a estrutura tenha atingido uma motocicleta.





Funcionários do posto relataram que o incidente aconteceu por volta das 15h40, em meio a chuva e ventos. O posto está localizado às margens da BR-110, na altura do bairro Alto do Sumaré. Durante a ventania, telhas de uma casa nas proximidades também foram arrastadas pelo vento.





Devido a um problema na fiação, os bombeiros tiveram que isolar a área do posto de combustíveis, e a Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) foi acionada. O Corpo de Bombeiros assegurou que não havia risco de explosão.





O sargento André Silva explicou: "Chegando no local, verificamos que não havia vítimas, e nosso trabalho foi basicamente isolar a área devido à questão da fiação, que ficou exposta."





Uma moradora próxima, Maira Rafaela, relatou que o vento e a chuva foram passageiros, mas causaram estragos. Telhas de sua casa voaram, e ela se assustou ao ouvir o barulho no posto. O doutor em climatologia e professor da Ufersa, José Espínola, explicou que a velocidade do vento nesse caso é difícil de ser calculada devido à sua natureza localizada. Essa ventania, segundo ele, é causada por uma nuvem chamada Cumulonimbus, comum na região, que traz consigo relâmpagos, trovões e ventos intensos.