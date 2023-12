No último domingo(24), durante as festividades do Brilha Parelhas, o Prefeito Dr. Tiago Almeida alegrou e emocionou a multidão ao anunciar a tão aguardada programação social da Festa de Janeiro 2024. A cidade se prepara para receber 12 dias de celebração, entretenimento e cultura do Padroeiro, São Sebastião





A festa, que acontecerá de 10 a 21 de janeiro, promete ser uma experiência inesquecível para os moradores e visitantes de Parelhas. Confira a diversificada programação:









10/01 - Quarta-feira





Cipó de Boi









11/01 - Quinta-feira





Titela do Ceará (Show de Humor)

Anderson Sanfoneiro





12/01 - Sexta-feira





Joedson Felipe e Netinho Lima

Manu Bahtidão

Cavaleiros do Forró





13/01 - Sábado





Adônis Antônio

Waldonys

Solange Silva





14/01 - Domingo





- Cavalgada de São Sebastião





Arnaldinho Netto

Caninana do Forró

Vitasay

Elian Sanfoneiro





15/01 - Segunda-feira





Encontro de Bandas de Música

Júnior Silva





16/01 - Terça-feira





Adriano Cantor

Arthur Morais





17/01 - Quarta-feira





Zeca Ramalho

Nara Castro

Cinzeiro de Motel





18/01 - Quinta-feira





Michele Andrade

Aduílio Mendes

Thiago Freitas





19/01 - Sexta-feira





Banda Feras

Sâmya Maia

Edyr Vaqueiro





20/01 - Sábado





Placillio Diniz

Circuito Musical

Deto Edina





21/01 - Domingo - Feirinha





Pagode Só as Manha

Marcos Solto

Fofo Chicleteiro





Venha vivenciar momentos de alegria, música e tradição durante a Festa de Janeiro em Parelhas. Reúna sua família, convide os amigos e participe desse evento que celebra a cultura e a diversidade da cidade.





Para mais informações e atualizações, acompanhe as redes sociais oficiais da Prefeitura de Parelhas.