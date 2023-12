A nova diretoria eleita do América Futebol Clube assumirá oficialmente o comando do clube em uma cerimônia especial de posse. O evento acontecerá na sede social do clube, localizada na Av. Rodrigues Alves, 950, a partir das 19h, nesta quarta-feira (20).





A posse marca a oficialização do deputado Hermano Morais e do engenheiro Francisco Sobrinho, presidente e vice-presidente, eleitos pelo Conselho Deliberativo em uma votação realizada no dia 26 de outubro de 2023. "Fomos escolhidos democraticamente pelos membros do conselho e estamos prontos para conduzir o América Futebol Clube nos próximos dois anos, buscando conquistas e fortalecendo o papel do clube na comunidade esportiva", destaca o presidente Hermano Morais.





Além da posse do presidente e do seu vice, a cerimônia também incluirá a homologação dos nomes indicados pela presidência para ocupar os diversos cargos da diretoria durante o próximo biênio. "A nova equipe está comprometida em trabalhar arduamente para promover o crescimento e a excelência em todas as áreas do clube", aponta Sobrinho.





De acordo com o novo presidente eleito, a nova diretoria buscará a união de todos os americanos. "O objetivo principal do nosso trabalho será unir todos os segmentos em favor do fortalecimento da instituição. Vamos trabalhar por um América sempre forte e unido", destaca Hermano Morais.





Serviço:

Data: 20/12

Horário: A partir das 19h

Local: Sede Social do América Futebol Clube, Av. Rodrigues Alves, 950