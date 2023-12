Imagem: Reprodução Receita Federal





Indivíduo é detido no Aeroporto de Natal ao desembarcar com 11,6 quilos de maconha escondidos na mala de viagem, proveniente de um voo que saiu de São Paulo na madrugada deste sábado (2).





Segundo informações da Receita Federal, a substância ilícita estava acondicionada em uma mala que também continha pó de café, numa tentativa de dificultar a detecção pelos cães farejadores.





Após a descoberta da droga, o passageiro tentou fugir do local, mas foi capturado e conduzido à Polícia Federal do aeroporto, juntamente com a droga apreendida.





A Receita Federal já havia realizado apreensões significativas em 2023, incluindo cerca de 12 quilos de Skunk e aproximadamente 2.300 comprimidos de ecstasy em operações nos correios e em transportadoras de Natal. Além disso, foi registrada a apreensão de aproximadamente 30 quilos de cocaína no Porto de Natal.