Na tarde desta terça-feira (26), um operário perdeu a vida ao cair de um andaime enquanto executava uma tarefa em um armazém em Mossoró, localizado na Região Oeste do Rio Grande do Norte. A pessoa falecida foi identificada como Josafá Romão Rodrigues, de 59 anos.





Conforme informações da Polícia Militar, o trabalhador não estava utilizando os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). O andaime, de acordo com a PM, encontrava-se a uma altura máxima de 3 metros. Testemunhas relataram às autoridades que, após a queda, Josafá Romão Rodrigues atingiu o pescoço em uma barra de ferro do andaime, resultando em seu óbito no local.





O incidente ocorreu em um galpão situado na rua Chico Linhares, no bairro Planalto 13 de Maio. A PM esclareceu que a vítima era um pedreiro que estava realizando uma instalação no momento do acidente.





O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep-RN) realizará a necropsia para determinar a causa real da morte do trabalhador. A Polícia Civil ficará encarregada da investigação do caso.