A Justiça de São Paulo concedeu permissão para Alexandre Bello Correa, ex-marido de Ana Hickmann, encontrar o filho do casal, o pequeno Alezinho, de 9 anos. A decisão da juíza Andrea Ribeiro Borges atendeu a uma solicitação da defesa para a revogação parcial da medida protetiva concedida à apresentadora do Hoje Em Dia.





A liminar esclarece que a medida protetiva se refere especificamente à proximidade física do investigado em relação à vítima e seus familiares, não devendo ser interpretada de forma abrangente. Além disso, ressalta que, apesar da proibição de contato do suposto agressor com familiares da suposta vítima, o direito de visita ao filho em comum não está impedido.





Os encontros entre pai e filho estão condicionados à presença de um terceiro, responsável por levar a criança da residência da mãe até o empresário.





A notícia sobre a nova decisão judicial foi divulgada pelo advogado de Alexandre, Enio Martins Murad. O defensor informou que o empresário pretende tentar ver Alezinho ainda neste final de semana, mas até o momento, não foi possível estabelecer contato com os advogados de Ana Hickmann para viabilizar a visita.