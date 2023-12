Imagem: Prefeitura do Guamaré





A realização da prova do concurso público do município de Guamaré, na Região Costa Branca do Rio Grande do Norte, marcada para este domingo (10), foi abruptamente suspensa devido a um erro na impressão das folhas de resposta. A Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), responsável pela organização do certame, comunicou a suspensão, causando revolta entre os mais de 13 mil candidatos, que foram informados do problema apenas nos locais de prova.