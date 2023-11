Na tarde da última terça-feira (21), um taxista de 32 anos foi morto a tiros à beira da rodovia RN-013, entre Mossoró e Tibau, na região Oeste do Rio Grande do Norte. Mesmo ferido, o motorista, segundo o G1, identificado como Francisco Jefferson Paica da Silva Gomes, tentou buscar socorro dirigindo, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra uma cerca.





De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que costumava realizar transporte de passageiros entre as duas cidades diariamente, estava, na ocasião, transportando sozinho uma caixa d'água em uma caminhonete. Os investigadores relatam que Gomes parou em uma região conhecida como Gangorra, possivelmente aguardando alguém. Dois criminosos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos com uma arma de fogo.





O delegado Luís Fernando, de Tibau, declarou: "Por volta das 14h, ele parou o seu veículo, parece que estava esperando alguém, alguém tinha ligado para ele, vamos apurar na investigação. Em seguida, os dois indivíduos chegaram na motocicleta, pararam ao lado dele e efetuaram diversos disparos, possivelmente de pistola, e em seguida fugiram no sentido a Tibau."





Mesmo ferido, o motorista tentou escapar dirigindo, mas perdeu o controle do veículo, colidindo contra uma cerca do lado oposto da via, resultando em sua morte. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recolheu o corpo da vítima e iniciou os procedimentos de perícia no local do crime e exames de necrópsia.





O delegado informou que, inicialmente, o crime está sendo investigado como homicídio, uma vez que não foram identificados sinais de roubo, o que caracterizaria o caso como latrocínio.