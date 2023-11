Foto: Pedro Trindade/Inter TV Cabugi





No Rio Grande do Norte, o pastor evangélico João Batista Neto, com 67 anos de idade, se prepara para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela quarta vez, a partir deste domingo (5). Sua motivação principal é incentivar seus próprios filhos e os jovens fiéis de sua igreja a perseguirem os estudos.