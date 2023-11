Imagem: Foto: Ricardo Stuckert/PR





Nesta quarta-feira (29), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne-se com empresários sauditas em Riade, capital da Arábia Saudita, no Hotel Ritz-Carlton. A agenda faz parte de sua visita oficial ao Oriente Médio, marcando sua primeira viagem internacional desde a cirurgia de quadril realizada em setembro.





A reunião teve início às 6h30 no horário de Brasília (12h em Riade). Posteriormente, Lula participará de um almoço empresarial Brasil-Arábia Saudita às 12h30, horário local, e às 14h30 estará na abertura do seminário da Embraer.





O seminário visa apresentar os produtos da fabricante brasileira de aeronaves e da Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos (ApexBrasil) aos participantes estrangeiros.





Após os compromissos em Riade, Lula seguirá para Doha, capital do Catar, ainda hoje, às 16h, horário local (10h em Brasília), chegando ao destino previsto para as 16h50 (10h50 no horário de Brasília).





Na terça-feira (28), o presidente encontrou-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, no Palácio Real Al Yamamah, seguido por uma reunião ampliada com ministros e autoridades dos dois países. Durante os encontros, discutiram temas como o investimento de US$10 bilhões que o Fundo Soberano Saudita planeja realizar no Brasil, com US$9 bilhões destinados aos próximos sete anos.





Esta viagem de Lula inclui visitas a três países do Oriente Médio (Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos) e à Alemanha, sendo motivada principalmente pela participação na COP28, programada para ocorrer em Dubai a partir de 1º de dezembro, nos Emirados Árabes.