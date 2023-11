Imagem: Reprodução Instagram





Uma postagem no perfil do instagram do Prefeito de Ceará-Mirim, Júlio César, só não pegou todos de surpresa porque já era praticamente esperado e comentado nos bastidores. Júlio "vai de "Antônio" Henrique.





Ou seja, Júlio césar usou as suas redes sociais para informar que o seu pré-candidato a prefeito será o apoiador e um dos responsáveis por sua vitória naquela cidade, o ex-assessor de Fábio Faria e atualmente do deputado federal Robinson Faria, Antônio Henrique.





Henrique, que não é o Alves caminha na política do RN e já foi, inclusive, assessor de Júlio quando ele era chefe do DETRAN e foi um dos personagens mais presentes na política em apoio prefeito.