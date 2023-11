Imagem: Divulgação Redes Sociais





Jovem que matou namorada Ielly Gabriele Alves com um tiro mentiu para a polícia sobre o ocorrido. De acordo com a Polícia Militar, Diego Fonseca Borges, 27 anos, alegou que a vítima foi baleada por um homem em uma moto em Jataí. Contudo, as autoridades notaram inconsistências na narrativa e o prenderam.