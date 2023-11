Neste domingo (26), uma mulher perdeu a vida em um trágico acidente de trânsito na cidade de Assu, na região Oeste potiguar, conforme confirmação da Polícia Militar.





A vítima, identificada como Rosana Rocha, conduzia uma motocicleta pela avenida João Celso Filho, próxima ao 10º Batalhão da PM em Assu, quando, aparentemente, perdeu o controle do veículo. O acidente resultou em uma colisão frontal com um muro de concreto, causando a ruptura do capacete ao meio.





As autoridades do 10º BPM responderam à ocorrência e solicitaram a presença de uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para proceder ao recolhimento do corpo.