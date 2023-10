Imagem: Raiane Miranda





Durante um evento no parque de vaquejada de um haras na região da Lagoa do Bonfim, em Nísia Floresta, na Grande Natal, um homem identificado como Tiago Ferreira de Sales foi tragicamente assassinado a tiros na noite do último sábado, 30 de setembro. A vítima estava montada em um cavalo que, infelizmente, também foi atingido pelos disparos mortais. A Polícia Militar confirmou o ocorrido.