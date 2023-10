A empresa Justiz Terceirização comunica que a partir deste sábado (07), os serviços de atendimento em regime de plantão no setor de cirurgia vascular do Hospital João Machado serão interrompidos devido ao atraso no pagamento por parte do Governo do Estado. O governo não efetuou o repasse desde março deste ano, afetando quase 60 profissionais, incluindo enfermeiros e técnicos de enfermagem, que prestam assistência aos pacientes submetidos a procedimentos vasculares na unidade.



Embora o governo esteja em dívida com a empresa desde março, a Justiz vinha realizando os pagamentos aos colaboradores por conta própria, com base em promessas não cumpridas por parte da Secretaria Estadual de Saúde.